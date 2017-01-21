Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Bayan ve Erkek Karadeniz grup müsabakaları başladı.
Bayburt Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, Bayburt, Ordu, Giresin, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Tokat illerinden kız ve erkek takımları katıldı.
Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu ve Judo Bayburt İl Temsilcisi Mustafa Özdemir, iki gün sürecek müsabakalarda kente gelerek maçlarda mücadele edecek tüm takım ve sporculara başarılar diledi.
İlk gün müsabakaları sonunda, erkekler 30 kilogramda birinciliği Bayburt'tan Emirhan Öztürk, ikinciliği Tokat'tan Orhan Gazi Teoman, üçüncülüğü ise Trabzon'dan Burak Kasap elde etti.
Bayanlar 32 kilogramda Trabzon'dan Victorya Derya Kudu birinci, Rize'den Rojda Çicek ikinci, Erzurum'dan ise Nefise Bali üçüncü oldu.
Erkekler 34 kilogramda birinciliği Artvin'den Emir Berke İnci kazanırken, ikinciliği Trabzon'dan Hakkı Kol, üçüncülüğü de Erzurum'dan Muhammet Talha Çolak kazandı.
Bayanlar 36 kilogramda Trabzon'dan Deniz Kudu birinci, Ordu'dan Tolga Esinateş ikinci, Giresun'dan Sedanur Acık üçüncü olurken, erkekler 38 kilogramda Rize'den Sakıp Ais birinci, Trabzon'dan Abdulkadir Kalaycı ikinci, Ordu'dan Berkay Yurdakul ise üçüncü oldu.
Bayanlarda 40 kilogramda birinciliği Trabzon'dan Nisanur Sarı kazanırken, ikinciliği Rize'den Aleyna Özgür, üçüncülüğü de Artvin'den Zehra Dalkıran kazandı.
Erkekler 42 kilogramda mücadele eden Rize'den Azmi Kocabey birinci, Trabzon'dan Umutcan Öztürk ikinci, Ordu'dan Arda Samet Yeşilyurt üçüncü olarak müsabakayı tamamladı.
Bayanlar 44 kilogramda mücadele eden Trabzon'dan Semanur Usta birinci, Giresun'dan Nur Çiçek Bal ikinci, Ordu'dan Bahar Bekdemir üçüncü oldu.
Erkekler 44 kilogramda Rize'den Yunus Emre Taviloğlu birinci, Bayburt'tan Gökberk Özdemir ikinci, Artvin'den Ahmet Kadir Kalaycı üçüncü olarak mücadeleyi tamamladı.
Müsabakalar Pazar günü yapılacak ikinci gün maçları ile sona erecek.
Judo: Analig Grup Müsabakaları
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Bayan ve Erkek Karadeniz grup müsabakaları başladı.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Bayan ve Erkek Karadeniz grup müsabakaları başladı.