Judo: 2017 Antalya Grand Prix Müsabakaları

Judoda 2017 Antalya Grand Prix müsabakaları, Antalya'da başladı.



Antalya Arena'da gerçekleştirilen organizasyona, 34 ülkeden 253 sporcu katılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım ve dünya sıralaması açısından önem taşıyan müsabakaların ilk gününde 48, 52, 57, 60 ve 66 kiloda sporcular mindere çıkıyor.



Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un da takip ettiği müsabakaların ilk gününü izleyen Antalyalılar, milli sporculara büyük destek verdi.



Organizasyonun yapıldığı salonda, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama pankartı açıldı.



Toplam para ödülü 100 bin dolar olan Grand Prix, 9 Nisan Pazar günü sona erecek.