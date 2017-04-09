Judo: 2017 Antalya Grand Prix

Judoda 2017 Antalya Grand Prix müsabakaları 5 sıklette yapılan madalya mücadeleleriyle sona erdi. Müsabakalar sonunda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.



Organizasyonda bugün kadınlar +78 kiloda mili sporcu Kayra Sayit, Bosna Hersekli Larissa Ceric ile final müsabakasına çıktı. Maçı 1-0 kazanan Kayrak Sayit, altın madalyaya ulaştı.



Aynı sıklette mücadele eden Kübra Kara da Litvanyalı Santa Pakenyte'yi 1-0 yenerek bronz madalya kazandı.



Ayrıca, +78 kiloda mücadele eden Sebile Akbulut, Moğolistan'dan Munkhtuya Battulga ile yaptığı maçı 1-0 kaybedince madalyayı kaçırdı ve 5. oldu.



Turnuvada ilk 2 günde erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu gümüş, 60 kiloda Ahmet Şahin Kaya ise bronz madalya kazanmıştı.



Antalya'da 35 ülkenin katıldığı Grand Prix'de Rusya 4 altın, 5 bronz, Kazakistan 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz, Kosova 2 altın, Türkiye 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz, Moğolistan da 1 altın, 5 bronz madalya alarak ilk 5 sırayı paylaştı.



"Bu bir başlangıç"



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da en güzel organizasyonlardan birisini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Judo Milli Takımı'nın toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldığını belirten Huysuz, "Bu başarı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan takımımız için bir gösterge oldu. Bu bir başlangıç. Gelecek hafta da bu milli sporcularımızla Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." dedi.



Her işi planlı bir şekilde yaptıklarını kaydeden Huysuz, geleceğin takımını oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.



Genç ve Ümit Milli Takımların da İtalya'da mücadele ettiğini anımsatan Huysuz, "Genç takımımız toplamda 8, ümitlerimiz de 10'a yakın madalya kazandı. Takımlarımız 3 ayrı organizasyonda ülkemizi temsil ettiler. Güzel neticeler de aldılar." diye konuştu.



Huysuz, organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek, bundan sonra Türkiye'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.