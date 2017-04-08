Judo: 2017 Antalya Grand Prix

Judoda 2017 Antalya Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde, Türkiye tek madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde, Türkiye'den kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda toplam 11 sporcu tatamiye çıktı.



Günün tek final maçını 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu yaptı. İlk turu bay geçen milli judocu, 2. turda Ukraynalı Artem Khomula, çeyrek finalde Azerbaycanlı Hidayat Haydarov ve yarı finalde de İsrailli Tohar Butbul'u 1-0 yenerek finalist oldu.



Final maçında Özbek Mirzokhid Farmonov ile karşılaşan Vanlıoğlu, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.



İkinci gün müsabakaları sonucunda, Kazakistan 2 altın 1 gümüş, Rusya 2 altın 2 bronz, Kosova 2 altın, Özbekistan, Slovenya ve Avusturya birer altın, İsrail 3 gümüş 4 bronz ve Türkiye 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.



Antalya Grand Prix'sinin son gününde judocular yarın kadınlarda 78 ve +78, erkeklerde ise 90, 100 ve +100 kilolarda madalya mücadelesi yapacak.



Öte yandan, Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, finaller öncesi düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında, Grand Prix'nin önemini vurgulayarak, son yıllarda yapılan en iyi organizasyona tanık olduklarını belirtti.



Törende sahne alan Anadolu Ateşi dans grubu, yabancı sporcuların da beğenisini kazandı.