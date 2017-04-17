Jucker, Mogherini ve Hahn'dan Ortak Açıklama

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dışişleri, Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komisyon Üyesi Johannes Hahn referandum a ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak AGİT / ODIHR Uluslararası Gözlem Misyonunun değerlendirmesini bekliyoruz" denildi.



Türkiye'de dün yapılan referandum un ardından liderlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dışişleri, Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komisyon Üyesi Johannes Hahn referandum a ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Anayasa değişikliği hakkında 21 Ocak 2017'de TBMM tarafından kabul edilen referandum sonuçlarını takip ediyoruz. Ayrıca, usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak AGİT / ODIHR Uluslararası Gözlem Misyonunun değerlendirmesini bekliyoruz. Anayasa değişiklikleri ve özellikle pratik uygulamaları, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak ve Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlü olduğu yükümlülükler ışığında değerlendirilecektir. Türkiye'yi, Avrupa Konseyi'nin acil durum da dahil olmak üzere endişelerini ve önerilerini ele almaya teşvik ediyoruz. Yakın referandum sonucuna ve anayasa değişikliklerinin kapsamlı sonuçlarına bakarak, Türk makamlarını uygulamalarında mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşmayı aramaya davet ediyoruz" denildi. - BRÜKSEL