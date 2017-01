Jp Morgan Chase, ABD Hükümetiyle Anlaşmaya Vardı

NEW Amerikalı bankacılık ve finansal hizmetler devi JP Morgan Chase, mortgage faaliyetleri nedeniyle kendisine açılan davada ABD hükümetiyle anlaşmaya vardı.



JP Morgan Chase'den yapılan açıklamada, bu sabah ABD hükümetinin açtığı davada tarafların anlaşmaya vardığı belirtilirken, bankanın anlaşma kapsamında 55 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.



Mortgage oranlarının bağımsız brokerlar tarafından belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "(Konut) kredilerine eşit ulaşım konusuna bağlılığımız devam ediyor ve bu konuda kanuna aykırı uygulama yapmış olduğumuz suçlamasını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.



ABD hükümeti, bu sabah New York'un Manhattan ilçesindeki güney bölge mahkemesinde açılan davada, JP Morgan Chase'in 2006-2009 yılları arasında gerçekleştirdiği konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) faaliyetleri kapsamında "binlerce siyahi ve Latin kökenli Amerikalıya yüksek kredi oranları vererek ayrımcılık uyguladığı" ve bankanın ABD'nin "Adil Konut ve Eşit Kredi Fırsatı Kanununu" ihlal ettiğini iddia etmişti.



ABD hükümetinin iddiasına göre, bankanın "ayrımcılık yapması" nedeniyle yaklaşık 53 bin siyahi ve Latin kökenli vatandaşın milyonlarca dolar zarara uğradığı belirtilmişti.



JP Morgan Chase, 2008 finansal krizi öncesi RMBS faaliyetleri kapsamında, Kasım 2013'te ABD hükümetine 15 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.



Daha önce, RMBS faaliyetleri nedeniyle, ABD'li bankacılık ve yatırım devlerinden Goldman Sachs 5 milyar dolara, Bank of America 16,6 milyar dolara ve Citibank 7 milyar dolara ABD hükümetiyle anlaşma sağlamıştı.