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Jp Morgan Beklentilerin Üzerinde Kâr Etti
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Jp Morgan Beklentilerin Üzerinde Kâr Etti

ABD'li JP Morgan yılın ilk çeyreğinde 6,4 milyar dolar kar açıkladı.

Jp Morgan Beklentilerin Üzerinde Kâr Etti

ABD'li JP Morgan yılın ilk çeyreğinde 6,4 milyar dolar kar açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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