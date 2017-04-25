Joyce'un Kızı" Kitabının Yazarı İstanbul'a Gelecek

"Joyce'un Kızı" kitabını kaleme alan İngiliz yazar Annabel Abbs, İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'nde (İTEF) okurlarla buluşacak.



Edebiyat dehalarından James Joyce'un, yetenekli bir dansçı olan kızı Lucia'nın hikayesini ele aldığı kitapla Impress Prize Ödülü alan Abbs, İstanbul'da iki söyleşiye katılacak.



Yazar Abbs, 8 Mayıs'ta saat 15.00'te "Bedelli Özgürlük" başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek. Sedef İlgiç'in moderatörlüğünde Nail Kitabevi'nde gerçekleşecek söyleşiye Ayelet Gundar-Goshen ve Dimitris Sotakis de eşlik edecek.



Yazar, 9 Mayıs'ta ise "Modern Zamanlarda Soluk Almak" başlıklı etkinlikte KargArt'a konuk olacak. Moderatörlüğünü Elif Tanrıyar'ın üstleneceği söyleşide Abbs'ın yanı sıra Alek Popov, Carsten Jensen, Dimitris Sotakis ve Nermin Yıldırım yer alacak.