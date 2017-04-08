Joseph K.
İngiliz yazar Tom Basden'ın kara mizah yüklü uyarlamasında Joseph K. Franz Kafka'nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava'sının yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor.
İngiliz yazar Tom Basden'ın kara mizah yüklü uyarlamasında Joseph K. Franz Kafka'nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava'sının yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor.
• Yazar: Tom Basden
• Yönetmen: Serdar Biliş
• Oyuncular: Didem Balçın, Mert Fırat, Onur Dilber, Özgu"n Aydın
• Işık ve Dekor Tasarım: Cem Yılmazer
• Asistan: Ezgi Ayvalı, Görkem Dalgıç
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : DasDas Sahne
Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir
Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Joseph K.
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır