İngiliz yazar Tom Basden'ın kara mizah yüklü uyarlamasında Joseph K. Franz Kafka'nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava'sının yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor.



• Yazar: Tom Basden



• Yönetmen: Serdar Biliş



• Oyuncular: Didem Balçın, Mert Fırat, Onur Dilber, Özgu"n Aydın



• Işık ve Dekor Tasarım: Cem Yılmazer



• Asistan: Ezgi Ayvalı, Görkem Dalgıç





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Joseph K.



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır