Josef de Souza'yı İsyan Ettiren Tezahürat

Portolular Benfica maçında skandal bir tezahürata imza attı, Fenerbahçeli Josef de Souza 'Bu taraftar midemi bulandırdı' dedi.



Porto ile Benfica arasında oynanan hentbol maçına, ev sahibi ekibin taraftarlarının yaptığı çirkin tezahürat damga vurdu. Portekiz'in iki ezeli rakibi arasındaki mücadele dolu tribünler önünde oynandı.



DÜŞEN UÇAKLA DALGA GEÇTİLER



Portolu taraftarlar, rakiplerine duydukları nefreti, tartışma yaratan bir şekilde dışa vurdu. Tribünlerden "Chapecoense uçağında keşke Benfica olsaydı" şeklinde tezahüratlar yapıldı. Hatırlanacağı üzere Brezilya ekibini taşıyan uçak geçtiğimiz aylarda Kolombiya'da düşmüş, neredeyse tüm takım hayatını kaybetmişti. (Fanatik)