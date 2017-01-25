Josef de Souza Transfere Kefil

Sarı-lacivertli kulübün listesindeki isimlerden Ganso'yu geçtiğimiz günlerde instagam üzerinden Fenerbahçe'ye çağıran Josef de Souza, eski takım arkadaşına kefil oldu. Brezilya'nın Esporte gazetesine konuşan sambacı, Sevilla'lı oyuncunun Fenerbahçe için mükemmel bir transfer olacağını dile getirdi. Souza, Jorge Sampaoli'nin şans vermediği vatandaşı için şunları söyledi:

HARİKA BİR SEÇİM



"Yönetim bana Ganso'yu sordu. Ben de onun nokta atışı bir transfer olacağını söyledim. Ganso'nun özel yeteneklerle donanmış bir futbolcu olduğunu belirttim. O çok farklı. Sahada kimsenin yapamadıklarını yapabilir. Bizim takımımız için harika bir seçim olur."

Kaynak: Fotomac