Josef de Souza: Derbilerde Gol Atmak...

Josef'in açıklamaları şöyle: "Benim ve takımımım için iyi bir karşılaşma olmadı. İstediğimiz görüntüyü sahaya yansıtamadık. Derbilerde önemli olan kazanmaktı. Bizim düşüncemiz de buydu. Kendi adıma sevinçliyim. Benim golümle kazandık. Fenerbahçe'yi en azından ikinci sıraya taşımak istiyoruz. Gol atmak güzeldir. Derbilerde atmak daha güzeldir. Bu golü deplasmanda atmak ve takımınıza galibiyeti getirmek çok daha güzeldir. Umarım Fenerbahçe'ye daha güzel günler yaşatırız."