Josef de Souza'dan Büyük Fedakarlık

Fenerbahçe'nin derbideki galibiyet golünü atan Souza'nın hastalığına rağmen sahaya çıktığı öğrenildi.



YÜKSEK ATEŞLE OYNADI



Yüksek ateş ve grip sebebiyle takımın son çalışmasına da katılamayan futbolcu buna rağmen sahadaki yerini aldı.



Maç içinde zorlansa ve eski performansından uzak olsa da Brezilyalı kader adamı oldu. Son dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı.



Futbolcunun derbide oynamama ihtimali ortaya çıksa da Brezilyalı futbolcu bu maçta oynamak istediğini ifade etti. Souza'nın yerine daha hazır bir ismin forma alması gündemi gelse de sağlık ekibinin onayı sonrası futbolcu sahadaki yerini aldı. FutbolArena