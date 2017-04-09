Josef Beşinci Golünü Atarak Kariyer Rekorunu Kırdı

Süper Lig'de 27. hafta maçında sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Josef de Souza kariyerinin gol rekorunu kırdı.

JOSEF'DEN 5. GOL

Mücadelenin 60. dakikasında Robin van Persie'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kale sahası önünde kontrol eden Josef de Souza topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.

Josef de Souza geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maçta 4 gol kaydederken, bu sezon 37. maçında 5. golünü attı ve kariyer rekoru kırdı. 2015-16 sezonu başında Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında dahil olan Brezilyalı oyuncu, bugüne kadar formasını giydiği hiçbir kulüpte bir sezonda 4'ten fazla gol atamamıştı.