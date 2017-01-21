Jose Sosa, Fenerbahçe'ye Tarih Verdi

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Sosa transferinden sonuç alamadı.



Jose Sosa Fenerbahçe transferinde son dakika gelişmesi



Geçtiğimiz günlerde Milano'da futbolcu ile biraraya gelen sarı lacivertli yönetim yeni teklifini futbolcuya iletti.Ancak Arjantinli bu teklifi şimdilik geri çevirdi. Buna sebep olarak ise kariyer hedefini gösterdi. Milan'da başarılı olacağını düşünen futbolcu ligin ikinci yarısında şansını denemek istediğini söyledi.



İtalyan ekibinde oynayabileceğini düşünen Sosa, bu dönemde de forma bulmazsa gelecek sezon için teklifi düşünmek istediğini söyledi.



Jose Sosa Fenerbahçe'ye faydalı olur mu?



Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Murat Aşık, sarı lacivertlilerin Jose Sosa transferinde oyuncunun ailesini ikna etme konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.



"Ben Fenerbahçe'nin Sosa'yı transfer edeceği duyumumu bir ay önce twitter üzerinden de söylemiştim." diyen Aşık, "Fenerbahçe o dönemde de Milan ve Sosa ile anlaşmıştı ama o sırada Beşiktaş'taki talihsiz patlama olmuştu. Zaten Sosa da Türkiye'den terörü bahane edip ayrılmıştı." şeklinde konuştu.



"Bugün aldığım bir duyuma göre Milan takımı Sosa'yı göndermek istiyor. Sosa da Fenerbahçe'de oynamaya niyetli fakat aldığım duyum Sosa'nın ailesiyle ilgili bir sıkıntı olduğu yönünde." diyen Aşık Fenerbahçe'nin şimdi oyuncunun ailesini ikna etmeye çalıştığını söyledi.



Sosa transferinin orta sahadaki problemin çözülmesi için en azından bir adım olabileceğini dile getiren Ömer Aşık "Bugün alabileceğiniz en mantıklı oyuncu Sosa, devre arasında bu ligi bilmeyen, tanımayan bir yabancı oyuncu getirdiğiniz zaman adapte olana kadar sezon bitecek ama Sosa bu ligi biliyor. Geçen yıl ligin en değerli oyuncularından biriydi. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna çok katkı sağladı. Bu anlamda Sosa'nın Fenerbahçe'de faydalı olacağını düşünüyorum ama tabi şunu da gözardı etmemek gerekir. Sosa'nın çok ciddi bir maç eksiği var. Neredeyse Beşiktaş'tan beri forma giyemiyor" ifadelerini kullandı.