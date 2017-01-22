Jose Sosa'dan Flaş Fenerbahçe Cevabı: "Ben Artık...'

FutbolArena Dış Haberler - İtalya Serie A 21. hafta maçında Napoli ile karşılaşan Milan kendi sahasında rakibine 2-1 mağlup oldu. Milan'da eski Beşiktaşlı ve bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jose Sosa karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Jose Sosa Milan'da kalıyor mu?



İtalya Serie A'da Milan - Napoli maçının ardından konuşan Jose Sosa, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki gelişmelere açıklık getirdi. Arjantinli yıldız Napoli maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Menajerim açıklamıştı. %100 Milan'da kalıyorum. Takım arkadaşlarımla burada kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



"ACI ÇEKTİM"



Beşiktaş'tan Milan'a transfer olduğu sürecin ardından uzun süredir forma giyememesini de değerlendiren Arjantinli yıldız, "Napoli'ye karşı oynamak kolay olmadı. Uzun süredir oynamadığım için biraz acı çektim. Yenilgiden sonra olumlu bir şey düşünmek zor. Napoli maçını kaybettik ama yarın başka bir gün ve daha iyi olmak için çalışacağız. diye konuştu.



Jose Sosa, Napoli maçında nasıl oynadı?



Fenerbahçe'nin teklifini reddeden ve Milan'da kalıp forma için savaşacağını dile getiren Jose Sosa teknik direktör Montella'dan bu maçta ilk 11'de şans buldu. Sosa son olarak Torino ile oynanan kupa maçına ilk 11'de başlamıştı.



Bu maçla birlikte bu sezonki 7. Serie A maçına çıkan Sosa 5. kez maça ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.



Teknik Direktör Vincenzo Montella bu maçta Sosa'ya savunmanın önünde görev verdi. Beşiktaş'ta forvet arkasında oynayan Sosa, daha önce Bayern Münih ve Atletico Madrid'te kanatlarda da görev yapmıştı ancak savunmanın önünde oynadığı çok nadir görülüyordu.



Maç eksiği özellikle 2. yarıda ortaya çıkan Sosa, dönen topları karşılamakta zorlanınca Napoli etkili kontra ataklara çıkabildi ve Montella 74. dakikada artık iyice oyundan düşen Sosa'yı yanına aldı.



79 kez topla buluşan Sosa, %88,6'lık pas isabet oranı ile oynadı ve oyun kurma noktasında sorun yaşamadı. Buna karşın Sosa, oyununun savunma yönünde etkisiz kaldı. Girdiği 11 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabilen Arjantinli, hiç top kapamadı ve hiç top kesemedi. Savunmada son derece etkisiz kalan Sosa'nin kondisyon eksiği dikkat çekti.