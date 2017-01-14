Jose Sosa Adım Adım Fenerbahçe'ye

FutbolArena Özel - 10 numara arayan Fenerbahçe, Jose Sosa için Milan'la görüşmeleri hızlandırdı. Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından İtalyan kulübüne giden Sosa, burada istediğini bulamamıştı.



Fenerbahçe, Jose Sosa'yı transfer edecek mi?



Uzun süredir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Sosa'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmaması yüzünden başka arayışlara girmişti. Şu ana kadar istediği futbolcuyu kadrosuna katamayan Fenerbahçe'nin Sosa için tekrar devreye girdiği ve tarafların pazarlık masasında olduğu öğrenildi.



FutbolArena'nın edindiği bilgileri göre Sosa'nın Fenerbahçe'ya gelmesi noktasında önemli bir aşama kaydedildi ve sarı-larcivertli kulüp, Milan'la Arjantinli oyuncunun transferi konusunda anlaşma noktasına geldi. Fenerbahçe'nin; Beşiktaş'tan İstanbul'daki terör olaylarını gerekçe göstererek ayrılan Sosa'la da görüşmelerde önemli bir yol katettiği bildirildi.



Jose Sosa kimdir? Jose Sosa transfermarkt



Kariyerine ülkesi Arjantin'de başlayan Jose Sosa, 2007 yılında Estudiantes'ten Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinden Napoli'ye geçen Arjantinli oyuncu Metalist ve Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyfdi. 2014 yılında Metalist'ten Beşiktaş'a transfe rolan Jose Sosa, sezon başında Milan'a gitmişti.



İtalyan ekibiyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Sosa bu sezon 7 maçta forma giydi. Jose Sosa'nın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 6 milyon Euro.



Haber: Aydın Cingöz