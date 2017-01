Jordi Savall Köleliği Anlatıyor

İspanyol bestekar ve keman virtiözü Jordi Savall 10 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen bir konserle Avrupa, Güney Afrika ve Afrikalı müzisyenlerle 400 yıllık kölelik tarihini 'The Routes Of Slavery' isimli konserle sahneledi.



Today BOZARbrussels at 20.30 last concert of our tour. FundacioCIMA #LCR #HXXI #jordisavall #LesRoutesDeLesclavage pic.twitter.com/si3fnJ9bko— Víctor Sordo Vicente (@tenorvictor) 10 January 2017



Jordi Savall konserden şu sözlerle bahsetti:



"Tarihi atalarımızdan biliyorsak yeni bir gelecek inşa edebiliriz ve sanırım beni harekete geçiren şey bu durum oldu. Tarihimizde neler olduğunu anlamak için sanata ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve müzik bize geçmişte yaşananları anlamada yardımcı oluyor."



My dear friend Ivan Alexis Garcia performs, and more beautiful music from the routes of slavery. https: //t.co/u7G1V0Wj2Y— Katiushka Borges (@LoveMamasonga) 10 August 2016



Jordi Savall'in besteleriyle sahnelenen 'The Routes Of Slavery' Brüksel'in ardından Hamburg ve Nisan ayında Lizbon'da müzikseverlerle buluşacak.



