Jordan Ferri'nin Menajerinden Galatasaray Transferi Açıklaması

FutbolArena Dış Haberler - Orta saha pozisyonu için transfer arayışında olan Galatasaray'ın Lyon'da fazla forma şansı bulamayan Jordan Ferri ile ilgilendiğini duyurmuştuk.



Galatasaray, Jordan Ferri için transfer teklifi yaptı mı?



Fransız basınından Foot Mercato'ya konuşan Jordan Ferri'nin menajeri Eric Castagnino, "Biz Fransa'daki kariyeri sürdürmek istiyorduk. Sezonu Lyon'da tamamlaya kararlıydık. Forma şansı bulamamasına rağmen bunları düşünürken Galatasaray ve Fiorentina'dan bize teklifler geldi. İkisi de büyük kulüp ve hedefleri bizi heyecanlandırıyor. Neler olacağını görmek için beklemedeyiz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Jordan Ferri'yi transfer edecek mi?



FutbolArena'nın edindindiği bilgilere göre sarı kırmızılı takımda kaptan Selçuk İnan'ınformsuzluğu nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Lyon forması giyen Jordan Ferri'ye talip olduğu öğrenildi. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncu için Lyon ile görüştü. Fransız kulübünün, 7,5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi sonucu transfer çıkmaza girdi.



2020 yılına kadar Lyon Kulübü ile sözleşmesi bulunan Ferri'yi 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'a Fransızlar olumsuz yanıt verince bu transfer gerçekleşmedi.



Jordan Ferri kimdir? Jordan Ferri transfermarkt



24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lyon altyapısından yetişti. 2012 yılında A Takıma yükselen Jordan Ferri, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Jordan Ferri'nin transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 7,5 milyon Euro.



