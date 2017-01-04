Jones da Silva Yeniden Giresunspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, eski futbolcusu Brezilyalı Jones da Silva Lopes ile sözleşme imzaladı.



Jones ile yeniden 1, 5 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı ekibin Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Jones da Silva Lopes'un, Giresunspor'a önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.



Bozbağ, "Teklifimizi kabul ederek, Giresunspor'a yeniden geldiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Jones da Silva Lopes, Giresunspor'a önemli katkılar sağlayacak olduğuna inanıyoruz ve ona güveniyoruz" dedi. - GİRESUN