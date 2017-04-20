Gerçeküstü bir kara mizah "Joko'nun Doğum Günü", Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.



"Bir de sizleri taşımaya başladığımdan beri yere bakıyorum hep, daha önce göğe bakardım."



Yolcu Tiyatro çağdaş sanat hayatının önde gelen isimlerinden Fransız yazar Roland Topor'un "Joko'nun Doğum Günü" adlı eserini yüksek performans gerektiren hareket tasarımı ile Projection Mapping teknolojisini birleştirerek sahneliyor.



Sistemin insan bedenini ve aklını kontrol altına alma hırsını, ezen-ezilen ilişkisi üzerinden absürd bir anlatım biçimi ile anlatan oyun, su deposunda işçi olarak çalışan Joko'nun başından geçenleri anlatıyor. İnsanın başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle başlayan benliğini kaybetme hikayesini acı çekme ve çektirme ekseninde ortaya koyuyor.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Mrk.



Mekan Adresi : Cumhuriye Mah. Dinçer Sok. No: 5



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Joko'nun Doğum Günü



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır