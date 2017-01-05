Joker Bot Suya İndi

Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan joker bot olarak adlandırılan deniz botuna 2 adet 150 beygir gücünde motor takılarak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın katıldığı törenle denize indirildi.



Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan ve joker bot olarak adlandırılan deniz botuna 2 adet 150 beygir gücünde motor takılarak faaliyete sokuldu. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın katıldığı törenle botlar denize indirildi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü botla hizmetlerine devam edecek. - TEKİRDAĞ