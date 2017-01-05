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Joker Bot Suya İndi

Joker Bot Suya İndi

Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan joker bot olarak adlandırılan deniz botuna 2 adet 150 beygir gücünde motor takılarak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın katıldığı törenle denize indirildi.

Joker Bot Suya İndi

Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan joker bot olarak adlandırılan deniz botuna 2 adet 150 beygir gücünde motor takılarak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın katıldığı törenle denize indirildi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan ve joker bot olarak adlandırılan deniz botuna 2 adet 150 beygir gücünde motor takılarak faaliyete sokuldu. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın katıldığı törenle botlar denize indirildi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü botla hizmetlerine devam edecek. - TEKİRDAĞ

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