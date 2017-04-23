Joker

Joker, nisan ayında Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda izleyicisyle buluşuyor.

Joker

Joker, nisan ayında Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda izleyicisyle buluşuyor.

'Sevdiğin işi yap! 

Sahnede en çok senin dedikodun yapılır! Evet, sana söyledim seyirci! 

İzlediklerinin arka planı hep daha eğlenceli. 

Kimse duymasın! Küçük bir sır vereyim size....Oyuncu dediğin nedir ki? Bir bilsen kulis hallerini...

Ben kim miyim? Ben dekorcuyum, yeri gelir kostümcüyüm, ben aslında.... müdürüm, yani kısaca Joker."

Yazan-Yöneten: Ceren Mertadam

Oynayan: Onur Alagöz

Işık Tasarım: Onur Alagöz

Reji Asistanı: Berrak Tuna Altuna

Afiş Tasarım: Eda Meral

Kondüvit: Tayfun Karataş

Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı

Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Joker

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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