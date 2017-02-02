Joker, şubat ayında Bo Sahne'de izleyicisyle buluşuyor.



'Sevdiğin işi yap!



Sahnede en çok senin dedikodun yapılır! Evet, sana söyledim seyirci!



İzlediklerinin arka planı hep daha eğlenceli.



Kimse duymasın! Küçük bir sır vereyim size....Oyuncu dediğin nedir ki? Bir bilsen kulis hallerini...



Ben kim miyim? Ben dekorcuyum, yeri gelir kostümcüyüm, ben aslında.... müdürüm, yani kısaca Joker."



Yazan-Yöneten: Ceren Mertadam



Oynayan: Onur Alagöz



Işık Tasarım: Onur Alagöz



Reji Asistanı: Berrak Tuna Altuna



Afiş Tasarım: Eda Meral



Kondüvit: Tayfun Karataş



Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı



Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek