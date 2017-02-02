Joker

Joker, şubat ayında Bo Sahne'de izleyicisyle buluşuyor.

Joker

Joker, şubat ayında Bo Sahne'de izleyicisyle buluşuyor.

'Sevdiğin işi yap! 

Sahnede en çok senin dedikodun yapılır! Evet, sana söyledim seyirci! 

İzlediklerinin arka planı hep daha eğlenceli. 

Kimse duymasın! Küçük bir sır vereyim size....Oyuncu dediğin nedir ki? Bir bilsen kulis hallerini...

Ben kim miyim? Ben dekorcuyum, yeri gelir kostümcüyüm, ben aslında.... müdürüm, yani kısaca Joker."

Yazan-Yöneten: Ceren Mertadam

Oynayan: Onur Alagöz

Işık Tasarım: Onur Alagöz

Reji Asistanı: Berrak Tuna Altuna

Afiş Tasarım: Eda Meral

Kondüvit: Tayfun Karataş

Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı

Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek

Kaynak: Etkinlik.io

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Levent Özdilek, Yönetmen, Karataş, Alagöz