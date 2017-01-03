Joker, Ocak ayında Bo Sahne'de izleyicisyle buluşuyor.
'Sevdiğin işi yap!
Sahnede en çok senin dedikodun yapılır! Evet, sana söyledim seyirci!
İzlediklerinin arka planı hep daha eğlenceli.
Kimse duymasın! Küçük bir sır vereyim size....Oyuncu dediğin nedir ki? Bir bilsen kulis hallerini...
Ben kim miyim? Ben dekorcuyum, yeri gelir kostümcüyüm, ben aslında.... müdürüm, yani kısaca Joker."
Yazan-Yöneten: Ceren Mertadam
Oynayan: Onur Alagöz
Işık Tasarım: Onur Alagöz
Reji Asistanı: Berrak Tuna Altuna
Afiş Tasarım: Eda Meral
Kondüvit: Tayfun Karataş
Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı
Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek
Kaynak: Etkinlik.io