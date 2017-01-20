John Wick 2 Filminden Altyazılı Fragman!

2014 yılının beklenmeyen bombalarından John Wick seyircilerin kalbini kazanmayı başarmıştı. Başrolüne sonsuza dek Matrix'in Neo'su olarak akıllara kazınan Keanu Reeves'i yerleştiren film şimdi 2. devam halkasıyle beyazperdeye geri dönüyor. Filmden 2. Türkçe altyazılı fragman geldi.

Adalet peşindeki karizmatik tetikçi olarak tanıdığımız John Wick bu kez de bir işi reddettiği için tehlikeye bulaşıyor. Roma sokaklarını arşınlayacak olan tetikçimize yeni köpeği de eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski otururken, senaryoda yönetmenle birlikte David Leitch'in imzası var. Üçleme olarak planlanan serinin ikinci filminde kadroda ayrıca Ian McShane, John Leguizamo, Bridget Moynahan, Lance Reddick, Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Common ve Peter Stormare yer alıyor.

Stormare ve Reeves'i bir araya getiren dördüncü yapım olan John Wick 2, ülkemizde Chantier Films dağıtımcılığı ile 10 Şubat 2017'de vizyona girecek.