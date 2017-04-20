John Terry İçin Antalyaspor İddiası!

1995 yılından bu yana formasını giydiği Chelsea'den ayrılacağı açıklanan John Terry için İngiliz medyasından büyük bir iddia ortaya atıldı.



Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'nin haberine göre; 36 yaşındaki oyuncunun yeni durağının neresi olabileceği yönünde yapılan tahminler arasında Türkiye de yer aldı. Yıldız futbolcu için Amerika, Katar ve Çin takımlarının harekete geçtiği ifade edilen haberde Türkiye'den de Antalyaspor'un bir ilgisinin bulunduğu vurgulandı. İngiliz medyası tarafından verilen bilgide, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcuyla geçmiş dönemde ilgilendiği hatırlatıldı. Antalyaspor'un ilgisine de değinilen haberde, Kırmızı-Beyazlıların John Terry için teklif hazırlığında olduğuna dikkat çekildi.



ABD'YE SICAK BAKIYOR



Terry'nin Amerika fikrine daha sıcak baktığı belirtilen haberde, New York City ve LA Galaxy'nin tecrübeli stoperle ilgilendiği ifade edildi. Eski takım arkadaşlarının da ABD'de forma giymesinin Terry'nin kararında etkili olacağı belirtilirken, ailesinin de bu konuya sıcak baktığına vurgu yapıldı.



(Fanatik)