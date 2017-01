Joey's Adventures (Çocuklar İçin İnteraktif İngilizce Tiyatro)

ÖZET



Kahramanımız sevimli fil Joey ailesini kaybeder ve onları aramak için yollara düşer. Ailesinin bir hayvanat bahçesine kapatıldığını düşünen Joey, oradaki bekçiyi bir türlü atlatamaz. Maalesef ki kötü kalpli bekçi onu diğer hayvanlar gibi bir kafese kilitler. Sürpriz bir çıkış yolu bulan Joey, yeni arkadaşlar edinerek ailesini aramaya devam eder. Bakalım karşılaştığı zorluklar sonucunda kahramanımız ailesini bulabilecek mi?



SUMMARY



Our character, who is a cute elephant named Joey, loses her family and goes to find them. She thinks that her family is locked in a zoo but she can't get over the zoo keeper there. Unfortunately, the black hearted zoo keeper locks Joey in a cage like other animals. Then she finds a way out and keeps trying to find her family by meeting new friends. Let's see even if she comes across many difficulties, will she be able to find her family?



NEDEN İZLEMELİYİM?



Oyunumuz içerik olarak aile teması üzerinden aile sevgisini; paylaşma ve yardımlaşma davranışları üzerinden de arkadaşlığın önemini vurgulamaktadır.



Anlatım dili itibariyle İngilizce ile yeni tanışmış minik arkadaşlarımızın kolaylıkla anlayabileceği okul öncesi seviyesine de hitap eden bu danslı, müzikli ve eğlenceli oyunumuzu keyifle izleyeceksiniz. Çocuklarımız, kahramanımızın sorularını cevaplayarak ona yardım edecek ve bu şekilde oyuna interaktif olarak da katılmış olacaklar.



REASONS TO WATCH?



The content of our play emphasizes on the importance of friendship upon sharing and helping behaviors and family love upon family theme.



In respect of the language; you will watch this play including music, dance, fun with pleasure and in respect of the used language; our play is adapted for preschool, kindergarten, even very young language learners who can easily understand the theme and events. During the play, students will have a chance to participate in the events interactively by answering our characters' questions and by helping them.