Joey Barton'a 18 Ay Men Cezası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'nin futbolcularından Joey Barton, bahis oynadığı gerekçesiyle 18 ay men cezası aldı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Burnley'de forma giyen orta saha oyuncusu Joey Barton'un bahis oynaması sebebiyle 18 ay süreyle tüm futbol etkinliklerinden men edildiği ve 30 bin Sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.



Joey Barton'un 26 Mart 2006 ve 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında oynanan mücadelelerde 1260 kez bahis oynadığı öne sürülürken, Glasgow Rangers'ta forma giydiği dönemde İskoçya Futbol Federasyonu tarafından 1 Temmuz ve 15 Eylül 2016 tarihleri arasında 44 maça bahis oynadığı ortaya çıkarılmıştı.



Barton, Burnley forması altında 18 maçta 1 gol kaydetmişti.



(İHA)