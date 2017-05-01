Jizel
---Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : İstanbul Devlet Opera ve BalesiMekan Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, Mete Caddesi, Seyran Apartmanı, No: 6Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 02.05.2017 21: 00: 00Kategori : JizelTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, Mete Caddesi, Seyran Apartmanı, No: 6
Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 21: 00: 00
Kategori : Jizel
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io