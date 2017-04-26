Jizel

---Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : İstanbul Devlet Opera ve BalesiMekan Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, Mete Caddesi, Seyran Apartmanı, No: 6Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00Kategori : JizelTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

Jizel

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Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İstanbul Devlet Opera ve Balesi

Mekan Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi, Mete Caddesi, Seyran Apartmanı, No: 6

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Jizel

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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