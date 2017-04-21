Jimi Jules
Uluslararası yeraltı dans müziği dünyasında en gelecek vaat eden sanatçılardan biri olan, Berlin'in ünlü klübü Watergate'in resident'larından Jimi Jules 21 Nisan'da ilk defa Ankara'ya geliyor!
Uluslararası yeraltı dans müziği dünyasında en gelecek vaat eden sanatçılardan biri olan, Berlin'in ünlü klübü Watergate'in resident'larından Jimi Jules 21 Nisan'da ilk defa Ankara'ya geliyor!
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kite
Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı
Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Jimi Jules
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io