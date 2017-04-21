Uluslararası yeraltı dans müziği dünyasında en gelecek vaat eden sanatçılardan biri olan, Berlin'in ünlü klübü Watergate'in resident'larından Jimi Jules 21 Nisan'da ilk defa Ankara'ya geliyor!



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kite



Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı



Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Jimi Jules



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır