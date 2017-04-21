Jimi Jules

Uluslararası yeraltı dans müziği dünyasında en gelecek vaat eden sanatçılardan biri olan, Berlin'in ünlü klübü Watergate'in resident'larından Jimi Jules 21 Nisan'da ilk defa Ankara'ya geliyor!

Jimi Jules

Uluslararası yeraltı dans müziği dünyasında en gelecek vaat eden sanatçılardan biri olan, Berlin'in ünlü klübü Watergate'in resident'larından Jimi Jules 21 Nisan'da ilk defa Ankara'ya geliyor!

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kite

Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı

Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00

Kategori : Jimi Jules

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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21 Nisan, Ayrancı, Çankaya, Ankara, Konser, Berlin, Hayır