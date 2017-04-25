Jetler PKK'nın 'İkinci Kandil'ini Böyle Vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Irak'ın Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK ve YPG hedeflerine hava harekâtı düzenledi. TSK, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu. TSK'nın PKK'nın ikinci Kandil'i Sincar'ı vurduğu anlar kameraya yansıdı.

5 PEŞMERGE ÖLDÜ

Barzani'ye yakın kanal Rûdaw, hava harekatı sonrası 5 Peşmergenin öldüğünü duyurdu. Rudaw, ölen Peşmergelerden birinin Şengalli bir Ezidi, diğer dördünün ise Duhoklu olduğunu yazdı.



"ÖNCEDEN HABERİMİZ OLMADI"

Öte yandan Peşmerge Güçleri Duhok 2. Özel Tugayı komutanlarından Hekar Amedi, TSK'ya ait savaş uçaklarının Şengal Dağın'nda birçok noktayı hedef aldığını söyledi. Amedi, savaş uçaklarının saat 02.12 sıralarında bombardımana başladığını belirterek, bombardımanın yapılacağı konusunda önceden herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.



