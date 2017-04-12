Jet Sosyetenin Ünlü Otelini Kapatıp Gitti
Jet sosyetenin uğrak markası Canyon Ranch, Milas-Kaplankaya'daki lüks otelini kapatarak Türkiye'den çıktı.
Jet sosyetenin uğrak markası Canyon Ranch, Milas-Kaplankaya'daki lüks otelini kapatarak Türkiye'den çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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