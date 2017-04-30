Jessica Alba, Yeni Yaş Gününde Zilzurna Sarhoş Oldu

Oyunculuğun yanı sıra iş kadını da olan Jessica Alba 36'ncı yaşına girdi. İki çocuk annesi Alba, kutlama için Batı Hollywood'da bir gece kulübünü seçti.

90'LI YILLARIN TEMASINI SEÇTİLER

Güzel oyuncu doğum günü partisi için 90'lı yıllar temasını seçti. Hem Alba ve kocası Warren hem de konuklar o yılların kıyafet, aksesuar ve saç modellerine büründü.

ÇIKIŞTA AYAKTA GÜÇLÜKLE DURUYORDU

Kutlamalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Alba'nın çıkışta ayakta güçlükle durması ve dengesini sağlamak için eşi Cash Warren'dan yardım alması da dikkatlerden kaçmadı.

İşte o geceden kareler;

