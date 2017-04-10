JESDER Kalifiye Profesyoneller Yetiştirecek

Adnan Menderes Üniversitesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 17 – 21 Nisan tarihlerinde katılımcılara eğitim verilecek.

Jeotermal Santrallerde Kalite Yükselecek

10 Nisan 2017, İstanbul. Sektöre getirdiği yenilik ve çalışmalarla adından söz ettiren Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), şimdi de eğitim alanında faaliyetlerini hayata geçiriyor. JESDER, düzenleyeceği "Jeotermal Elektrik Santralleri Personel Eğitimi" ile santrallerde görev yapan personelin mesleki gelişimine katkı sağlayacak. Adnan Menderes Üniversitesi ile 2 yıl sürecek iş birliğine imza atan JESDER'in katkılarıyla sertifika programının ilki 17 – 21 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek.

Sertifikalı Jeotermal Santral Personeli Yetişecek

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) bünyesinde verilecek eğitim, 17 – 21 Nisan 2017 tarihlerinde, 5 gün boyunca günde 8 saat üzerinden yapılacak olup, Kuyucak Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilecek. Toplam 40 saat teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşecek derslerde; Jeotermal Akışkan Üretimi, Elektrik Enerjisi Üretimi ve Proses, Rezervuar İşletme Takibi gibi ana konular işlenecek. Eğitimin son günü yapılacak sınav sonunda başarılı olan katılımcılara eğitim sertifikası verilecek.

Eğitim İçin Sektörden Talep Yüksek

Jeotermal elektrik santrallerinde çalışan ya da çalışmak isteyen kişiler için planlanmış sertifikalı personel eğitim programı özellikle Mühendislik Fakülteleri ve Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik, Makine, İnşaat ve Enerji Mühendislikleri ile Elektrik, Makine, Otomasyon ve Bilgisayar bölümlerinden mezun teknik personellerden katılım olacak. Geo Power Services şirketinden Cihan Çanakçı ve Esin Siga'nın eğitim koordinatörü olarak görev yapacağı eğitimin ücreti 1.500 TL, JESDER üyelerine ise 750 TL şeklinde belirlendi.

"Jeotermal Enerji Personel Eğitimi" ni kapsayan sektörler içindeki kamu kurumları arasında; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yer alıyor.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk ile Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Törün Özer arasında imzalanan protokol, 29 Mart 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.