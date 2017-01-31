Jeremian Lens'ten İsyan Var!

FutbolArena - Jeremian Lens, Kayserispor Fenerbahçe mücadelesi ardından isyan etti. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Kayserispor maçı bitimiyle isyan etti.



Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre Teknik Direktör Dick Advocaat'ın karşılaşma sonrasında yaptığı "Salih Uçan, Fernandao önde bastı. Bizim taktiğimiz bu değil" diyerek futbolcularını hedef göstermesi futbolcular arasında gerginlik yarattı.



"YETERLİ DESTEĞİ ALAMADIM"



Karşılaşma sonrasında isyan eden Jeremain Lens, yeteri kadar destek alamamaktan şikayet etti. Jeremain Lens"Bana adım attırmadılar. Sürekli 2-3 oyuncu beni marke etti. Destek alamadım. Buna rağmen her topu bana gönderdiniz. Pas atmak için de bana yaklaşmadınız. Her şeyi ben mi yapacağım! Daha hareketli olmalıydık" sözleri ile takım arkadaşlarına tepki gösterdi.



Jeremain Lens'in bu konuşmayı yaptığı sırada, takım içerisinde hiçbir arkadaşı ile doğrudan diyalog yaşamadığı ögrenildi.