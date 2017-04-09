Jeremain Lens: Fenerbahçe'de Oynamak İsterim Ama Ne Olur Bilmiyorum

Fenerbahçe-Akhisar maçının ardından Jeremain Lens, hem mücadeleyi hem de transferini yorumladı.

"BİZİ ZORLADILAR"

Galibiyeti değerlendiren Jeremain Lens "Skordan ötürü mutluyuz. Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Rakiplerimize yakın olabilmek için önem taşıyan bir maça çıktık. Gerekeni yaptık skor anlamında. Zorlu bir maçtı. Akhisar iyi hazırlanıp gelmiş, planları vardı. Ne yapmak istediklerini biliyorlardı. İlk yarı bizim için zorlu bir devre oldu. Gol atmak için rakibimizi zorladık. İhtiyacımız olan gol, rakibin kendi kalesine attığı golle geldi." dedi.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR MU?

Fenerbahçe'de kalacak mı, Türkiye'de başka takımda oynar mı?" sorusuna yanıt veren Jeremain Lens "Bu durum bana bağlı değil. Geleceğimde neler olacak, bana bağlı değil. Sunderland ile 2 yıllık kontratım daha var. Yazın neler olacak bilemiyorum. Belki 1 yıl, belki daha fazla süre Fenerbahçe'de kalabilirim." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAR MI?

"Türkiye'de başka takımda oynar mı sorusuna yanıt vermedi, cevabı nedir?" sözleri üzerine gözlerini kapatarak gülen ve sorunun tekrar sorulmasının ardından cevap veren Jeremain Lens "Bu soruya yanıt vermediğimi biliyorum. Gazetelerde çok fazla şey yazıyorlar. Bu sezon Fenerbahçe'de oynuyorum. Gelecekte de oynamak isterim ama ileride ne olur bilemiyorum.