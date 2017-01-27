Jeotermal Su ile Sıcaklığın 40 Dereceye Yükseltildiği Serada Domates Üretiyorlar

Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksi 20 dereceleri bulduğu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal sıcak su kaynağı kullanılarak sıcaklığın 40 derecelere kadar yükseltildiği seralarda üretilen domatesler, Türkiye ile birlikte dünyanın bir çok noktasına gönderiliyor.



İlçeye kurdukları jeotermal sıcak su kaynağıyla ısıtılan serada domates üretimi gerçekleştiren firmanın sahibi Hakan Kozan, serada yapılan domates üretimini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Özellikle kışın domates üretiminin zor olduğunu ifade eden Kozan, "Seramız yaklaşık 8 ay önce kurulan yeni bir sera. Dışarıda ısı eksi 20-21 derece civarında iken burada ısıyı 19-20 derecede tutarak domates üretiyoruz. Seramızın özelliği şu jeotermal su şehri ısıttıktan sonra dönüş suyu ile üretim yapıyoruz. Biz aynı zamanda sera ısıtma sistemleri de kuruyoruz Van, Çaldıran ilçesindeki serayı firmamız kurdu serada eksi 40 derecede üretim yapılıyor. Afyonkarahisar jeotermal seracılığın merkezi olmaya aday şu an da Sandıklı'da ilçemizde 13 sera var Afyon'da da 20 sera var. Bölgemizde jeotermal tonajımız fazla ısıtma maliyetimiz düşük oluyor. Dışarıda kar var ama domates üretimimiz devam ediyor" diye konuştu.



"Bir kaç aya kadar fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum"



'Kışın domates yenilmez' anlayışının seralarda yapılan üretim ile değiştiğini kaydeden Kozan, açıklamasında yükselişte olan domates fiyatları konusuna da değindi. Kozan açıklamasında şunları söyledi:



"Seramız 17 bin metrekare, 25 kişi istihdam ediyoruz. Daha önce 'kışın domates yenilmez' diye bir düşünce vardı, jeotermal seracılığa başladıktan sonra iyi tarım sertifikası aldık. Üretimimiz tarım bakanlığı kontrolünde yapılmakta hiç bir şekilde kimyasal ve hormon içeren madde kullanmıyoruz. Kullanmamızda zaten yasak, kullanırsak üretim belgemiz iptal olur. Domates fiyatları konusuna gelince çeşitli duyumlar var, 10 lira olduğu yönünde. Biz şu anda İstanbul, Bayrampaşa haline 5,7-5,8 liraya domates gönderiyoruz. Komisyon ve nakliyeden sonra bizim elimize 4,5-5 lira gibi rakamlar geçiyor. Tabi ki bu ürün tüketiciye 10 liraya kadar yansıyor. Bölgemizde şu anda kış üretimi olmadığı için fiyatlar yüksek ısıtma ve elektrik masrafları çok şu an da ama bir kaç aya kadar fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum."



Öte yandan serada üretilen domateslerin renkleri ve kokusu ile görenlerin iştahını kabartırken, lezzeti ile de kendine hayran bırakıyor. - AFYONKARAHİSAR