Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı Sona Erdi

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı düzenlenen teknik ve kültürel gezi ile sona erdi.



Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin Samsun Büyükşehir, Havza ve Terme belediyelerinin ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirilen nisan ayı olağan meclis toplantısının son gününde Çakallı, Ladik Ambar Köy, Vezirköprü Şahinbey Kanyonu, Havza Atatürk Evi ve kaplıca ziyaret edildi.



Meclis toplantısı kapsamında gerçekleştirilen teknik ve kültürel geziye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Birlik Meclis Başkan Vekili ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldılar.



Ziyaretin Havza ayağında Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Büyük tarafından karşılanan gezi grubu Atatürk Evi, kaplıca ziyareti, Yörgüçpaşa Zade Mustafa Efendi Cami gibi tarihi mekanları gezdi.



Bahçeci, gezinin bölgeyi tanımak adına olumlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



İkiz ise toplantıya katılan tüm birlik üyesi belediye başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ederek, "Birliğimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Umarım düzenlenen gezi programından tüm katılımcılar memnun kalmışlardır." dedi.