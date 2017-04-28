Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği "yenilenebilir enerji"ye yöneliyor



SAMSUN - Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Samsun'da yaptığı olağan meclis toplantısında rüzgar ve güneş enerjisi alanında da çalışma kararı alarak yenilenebilir enerji konusuna yöneleceklerini ifade ettiler.

Jeortermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Samsun Buluşması özel bir otelde gerçekleşti. Buluşma ilk olarak sabah saatlerinde meclis toplantısıyla başladı. Meclis toplantısında faaliyet raporu, kesin hesaplar, komisyon raporu, birliğinin adının değiştirilmesi teklifi, Dünya Birleşik Kentler Birliği'ne üyeliğin görüşülmesi gibi konular görüşüldü.

Program meclisin ardından toplantılarla devam etti. Programda İlk olarak Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun'un ve ilçelerindeki jeotermal kaynakları hakkında bilgiler verdi.

"Bundan sonraki süreçte rüzgar ve güneş enerjisi alanında da çalışma kararı aldık"

Artık yenilenebilir enerji üretimi alanında çalışma yapacaklarının altını çizen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Bundan sonraki süreçte rüzgar ve güneş enerjisi alanında da çalışma kararı aldık. Bu kapsamda birliğimize 3 yeni danışma kurulu üyesi de katıldılar. Hükümetimizin belirlediği 2023 enerji vizyonunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi son derece önemli bir yer tutuyor. Bu noktada en önemli aktörler de bizler olacağız. Belediyeler ve belediye başkanları yatırımcıları ve halkı bilinçlendirme noktasında çok önemli bir rol üstlenecek. Enerji zorunlu bir ihtiyaç ama bu enerjiyi elde ederken çevreyi düşünmek, çevre koşullarını dikkate almak, turizme katkısını veya zararını tespit etmek, şehirlerin geleceğine ne kadar katkı vereceğini hesaba katmak gerekir. İnşallah önümüzdeki süreçte çevresel etkiler ile ilgili de farklı çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji konusuna yeni giriyoruz. Bunu daha önceden yapan belediyelerimiz de var. Güneş ve rüzgar enerji santrali yapan belediyelerimiz var. Bu yatırımların doğru yapılması, malzeme seçimi, proje seçimi gibi konularda ülke olarak standardı oturtmamız gerekiyor. Enerji Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede de bu sektörde yerli üretimin yani malzemeyi tamamen dışarıdan getirmememiz lazım. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerinde dışarıdan malzeme getirip tesisler oluşturmak doğru bir yaklaşım değil. Yerli üretimi ve yan sanayiyi peşinden üretebilmek, onun da gelişmesini sağlayabilmek işleyiş ve verimlilik açısından son derece önemlidir" dedi.

Başkan Yılmaz: "94 yıllık kurulu enerjinin yarısını 15 yılda kurduk"

Cumhuriyet tarihinden beri kurulan enerji gücünün yarısını 15 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdiklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bütün bu coğrafyamızdaki çalışmaların enerji meselesi olduğunu biliyorsunuz. Maalesef Türkiye enerji fakiri bir ülke. Türkiye etrafındaki ülkelerden daha çok enerjiye muhtaç olan bir ülke. Türkiye'nin bugüne kadar enerji konusunda harcadığı enerjinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Elektrik, doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerjide Enerji Bakanlığımızın sarf ettiği çabayı biliyorum. Ama bizim ülkemizin içinde bulunduğu enerji fakirliği göz önüne alınırsa bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. 2000'li yılların başında Süleyman Demirel Cumhurbaşkanıydı. 'Bugün 40 bin megavat kurulu gücümüz var' dedi. '3 bin dolar seviyesinde kişi başına düşen gelirimiz var' dedi. 'Bu 40 bin megavat kurulu gücümüzü 80 bin megavata getirebilirsek her şey çok güzel olacak' demişti. Şu anda bizim kurulu gücümüz 60 bin megavat. Yani AK Parti iktidarı 2002 yılından bu yana 15 senede 40 bin megavata bir 20 bin megavat ekledi. 40 bin megavata Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan bu yana kurulan toplam enerji üreten proseslerin toplamda ürettiği enerji miktarıydı. Allah'a çok şükür 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde yapılanın yarısını son 15 yıl içerisinde yaptık. Ama bu yetmiyor. Biz şimdi kişi başına düşen gelirde 20 bin dolarlar seviyesine gelmek istiyoruz. Bunun için yapılacak şey ise, çok daha fazla yenilenebilir enerjiden istifade etmek, termal santrallerden istifade etmek ve her türlü kaynaktan istifade etmekten geçiyor" diye konuştu.

Toplantı açılış konuşmalarının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Kalkınma Bankası'ndan Serdar Çatakçı ve Danimarka Başkonsolosu Jesper Kamp'ın Çöpten Enerjiye ve Merkezi Isıtma Danimarka Modeli konulu sunumuyla sona erdi.