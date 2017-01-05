Jeopolitik ve Fitch TL'yi tedirgin etti

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FITCH TL'Yİ TEDİRGİN ETTİ

Dolar TL kuru bugün 20-27 Ocak haftasında gerçekleşecek 3 kritik olayın baskısıyla 3,6400 rekor seviyesini gördü. 20 Ocak'ta göreve gelecek Trump'ın uygulayacağı politikaların ABD enflasyonunu hızla yukarı çekeceğini, bu durumun da FED'in faiz artışlarında daha aktif olmaya iteceği beklentileri küresel piyasalarda öne çıktı.

Dün açıklanan FOMC tutanaklarında da Trump mali politikalarının FED tarafından yakından takip edildiğini açıkça gördük. Ancak, bugünkü gelişmede Dolar'ın küresel anlamda güçlenmesinden ziyade yerel beklentiler etkili oldu. Salı günü beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi piyasalarda endişe yarattı. TCMB tarafından etkili önlemler alınmaz ise bu durumun kurda daha ileri yükselişlere yol açabileceği beklentisi finansal piyasalarda baskı yarattı. Kur ve enflasyondaki baskıların ardından 24 Ocak'ta yapılacak PPK toplantısının önemini de arttırmış oldu. Son olarak da Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülkeler statüsünde tutan son kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in yapacağı değerlendirmenin olumsuz olabileceği endişesi piyasalarda konuşulmaya başlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemizi negatif izlemeye alan kurumun olumsuz bir kararı bankalar için daha yüksek borçlanma maliyeti anlamına gelebilir. Öte yandan jeopolitik risklerin devam etmesi TL Varlıkları üzerindeki oynaklığı artırıcı bie etken olarak karşımıza çıkıyor. Piyasadaki faizler ve kur rakamları da yukarı yönlü baskı hissedebilir. Teknik görünümde ise önemli destek seviyesi olarak 3.5510 karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde kurda yükselişlerin devam ettiğine tanık olabiliriz. Olası yükselişlerde 3.6480 – 3.6640 direnç seviyeleri takip edilecektir.