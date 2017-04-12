Jeopolitik Riskler Hisseleri Vurdu
Uluslararası piyasalarda, artan jeopolitik risklerden dolayı, hisse senetleri sert düşerken, yen değer kazandı.
Uluslararası piyasalarda, artan jeopolitik risklerden dolayı, hisse senetleri sert düşerken, yen değer kazandı
Kaynak: Dunya.com
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