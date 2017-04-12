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Jeopolitik Riskler Hisseleri Vurdu
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Jeopolitik Riskler Hisseleri Vurdu

Uluslararası piyasalarda, artan jeopolitik risklerden dolayı, hisse senetleri sert düşerken, yen değer kazandı.

Jeopolitik Riskler Hisseleri Vurdu

Uluslararası piyasalarda, artan jeopolitik risklerden dolayı, hisse senetleri sert düşerken, yen değer kazandı

Kaynak: Dunya.com

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Uluslararası Piyasalar, Hisse Senetleri, Kaza