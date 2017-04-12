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Jeopolitik Gerilim Arttı, Yatırımcı Savunmaya Geçti
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Jeopolitik Gerilim Arttı, Yatırımcı Savunmaya Geçti

ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getiren Suriye gerginliği ve Kore yarımadasında yaşanan karışıklık nedeniyle yatırımcı riskli varlıklardan kaçıyor.

Jeopolitik Gerilim Arttı, Yatırımcı Savunmaya Geçti

ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getiren Suriye gerginliği ve Kore yarımadasında yaşanan karışıklık nedeniyle yatırımcı riskli varlıklardan kaçıyor. Yatırımcı artan belirsizlikte güvenli liman olarak altın, Japon Yeni ve Hazine tahvillerine yöneldi.

Kaynak: Dunya.com

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