Jeopark'a, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Tam Not

Dokuz Eylül Üniversitesi Çoğrafya Bölümü Öğrencileri, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı'nda uygulamalı eğitim aldı.

Jeopark'a, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Tam Not

Prof. Dr. İbrahim Atalay, Dokuz Eylül'lü öğrencilere Jeopark alanında yer alan volkanik oluşumları yerinde örnekler vererek coğrafik oluşumları öğrencilerine anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çoğrafya Bölümü Öğrencileri, Dünya'da volkanik topografyası ile eşine az rastlanır yeryüzü oluşumlarını içinde barındıran UNESCO Sertifikalı Kula Jeopakı'nı ziyaret etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Çoğrafya Bölümü öğrencileri derslerde gördükleri konuları uygulamalı olarak görebilmeleri için bir haftalık gezi programında Kula Jeopark Sahası'na geldiler. Öğrenciler, büyük bir merakla gezdikleri Kula Peribacaları, Çakırca Mahallesi'nde yer alan sütun bazaltları, Kula Divliti ve Kula Jeopark Müzesini ziyaret etti. Türkiye'nin en iyi coğrafya akademisyenlerinden Prof. Dr. Atalay'a, Kula Jeopark'ını ziyaret ettiği için, Jeopark giriş bileti olan plaketi, Kula Jeoparkı Kordinatörü Doç. Dr. Erdal Gümüş tarafından takdim edildi.

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