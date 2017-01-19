Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu Açıklaması

Jeofizik mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Marmara Bölgesi'nde beklenen ve İstanbul'u etkileyecek olan depreme hazırlanmak ve zararlarını azaltmak için çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Bu bölgede oluşacak depremden Türkiye nüfusunun üçte biri etkilenecektir." dedi.



Gündoğdu, Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneğinin (MAG-DER) Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ofisini ziyaret etti.



Çevre illerden gelen MAG-DER üyeleriyle değerlendirme toplantısı yapan Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle afet gönüllülerinin afetlerde zararın azaltılmasında önemli yer tuttuğunu belirtti.



Gündoğdu, afet durumunda insanın en temel refleksinin hayatta kalmak ve sevdiklerini kurtarmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Marmara Bölgesi'nde beklenen ve İstanbul'u etkileyecek olan depreme hazırlanmak, zararlarını azaltmak için çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Bu bölgede oluşacak depremden Türkiye nüfusunun üçte biri etkilenecektir. Türkiye'nin nitelikli sanayisi ve önemli bir nüfus yoğunluğu tehdit altında kalacaktır. 1999 Gölcük depreminden sonra geçen 17 yılda verilen destekler, merkezi ve yerel yönetimler olarak azalmıştır. Son günlerde kendiliğinden yıkılan binalar durumun ciddiyetini göstermektedir."



Mahalle afet gönüllülerine yerel yönetimlerin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, şöyle devam etti:



"Yaptığımız tartışmalar sonucunda olası depremde mahalle afet gönüllülerinin önemi bir kez daha vurgulanmış ve vazgeçilmez olduğundan hareketle örgütlenmemizin geliştirilmesi için desteklerin arttırılması saptanmıştır. Bu doğrultuda yerel yönetimlerin mahalle afet gönüllülerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için her türlü desteği vermelerinin önemli olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır."