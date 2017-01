Jennifer'ın Düğünü/osman Gazi" Oyunu Uşaklı İzleyicilerden Tam Not Aldı

Prof. Dr. İskender Pala'nın yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu, "Jennifer'ın Düğünü/Osman Gazi" Uşaklı tiyatro severlerle buluştu.



Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yaklaşık 80 dakika süren tek perdelik oyunda, Osmanlı'nın kuruluş yıllarında bir suikastte yaşananlar anlatılıyor. Yönetmenliğini Hidayet Erdinç'in üstlendiği oyun başarılı ve kalabalık oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Aydınlatması ve savaş koreografileriyle büyük beğeni toplayan "Jennifer'ın Düğünü/Osman Gazi" adlı oyun Uşaklı izleyicilerden de tam not aldı. Oyunu Vali Ahmet Okur, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran ve çok sayıda Uşaklı tiyatro sever izledi.



Başbakanlık Kültür Danışmanı - Yazar Prof. Dr. İskender Pala oyunun sergilenmesindeki asıl büyük emeğin, oyuncular ve teknik kadro tarafından ortaya koyulduğunu dile getirdi. Oyunun kendi memleketinde sergilenmesinden dolayı çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Pala, şunları kaydetti: "Bu oyunu yazdığım zaman bu kadar güzel bir sahne eseri ortaya çıkacağını hiç düşünmemiştim. Oyuna genç oyuncu arkadaşlarımız bir ruh kattılar, kimlik verdiler. Bizim devletimiz, dualarla, erenleri efesiyle, kahramanların kanlarıyla kuruldu ve tarih boyunca hep böyle yaşadı. Ne yazık ki bu devlete tarih boyunca hiç olmadığı kadar büyük bir şiddetle içerden ve dışarıdan hainlerin saldırısına maruz kalmaktadır. Biz sahnelenen bu ruhla ne olursa olsun bu devleti ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz"



İlerleyen dönemlerde bu tür tarih, medeniyet ve kültür kokan oyunlarla tekrar buluşmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan "Etkileyici dekoru ve gerçeğinden farksız sahneleri ile gözümüzü kırpmadan oyunu izledik. Oyunun sergilenmesinde gösterdikleri çok güzel performansla bizlere seyretme keyfi veren tüm oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Ahmet Okur ise yaptığı konuşmada, "Okuduğum romanı adım adım sahne sahne yaşadım. Çok güzel ve ustaca kaleme alınmış mükemmel bir oyun. 15 Temmuzda yaşanan ihanetin aynısı oyunun içinde de yaşandı. Biz 15 Temmuzlara alışık olan bir milletiz. İnşallah Allah bizlere bir daha bu şekilde fitne ve ihanetlere meydan vermesin. Kuruluşumuz da olduğu gibi devletimizin yükselişi her daim devam etsin. Emeği geçen tüm teknik ekibinden oyunculara kadar tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Ahmet Okur oyunculara, Belediye Başkanı Nurullah Cahan'da Prof. Dr. İskender Palaya çiçek takdim ederek tebrik etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.



Oyunun konusu kısaca şöyle:



"Kayı Boyu'nun beyi Osman'ın hem kayınpederi, hem piri olan Şeyh Edebali, yakın zamanda kurulacak ve devamında neredeyse yedi yüz yıl cihana hükmeden bir imparatorluğa dönüşecek olan Osmanlı Devleti'ne, Osman Bey eliyle nefes ve can vermiştir. Böylece imparatorluğun maddi ve manevi temelleri sağlam bir şekilde atılmış, dışarıdan gelecek tüm tehlikeler bu iman, inanç ve zeka ile bertaraf edilebilmiştir. Bizanslı tekfurlar, gittikçe güçlenmekte olan Osman Bey'i ortadan kaldırmak için hain bir plan yaparlar. Bilecik Tekfuru Digenis, Yarhisar Tekfuru Dukas'ın kızı Jennifer ile evlendirilecek, düğüne davetli olarak gelen Osman Bey, pusu kurulup öldürülecektir. Düğün gecesi için Bizans'ın kendi içinde de ayrı bir tezgah kurulur. İnegöl Tekfuru Nikola ve General Muzalo'nun kimsenin bilmediği bambaşka planları vardır. Düğüne davet için elçi olarak gönderilen Mihail dayanamaz ve eski dostu Osman'a kurulan tuzağı anlatır. Osman tuzağı tersine çevirecek zekice bir plan yapar." - UŞAK