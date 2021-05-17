Jennie Kim kimdir? Jennie Kim kaç yaşında, nereli?

Jennie Kim son zamanlarda dı sıkça aratılan isimler arsında yer alıyor. 2016'da BLACKPINK'te lider vokalist ve ana rapçi olarak çıkış Jennie'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Jennie Kim kimdir? Jennie Kim kaç yaşında, nereli? Jennie'nin hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde.

Jennie Kim son zamanlarda dı sıkça aratılan isimler arsında yer alıyor. 2016'da BLACKPINK'te lider vokalist ve ana rapçi olarak çıkış Jennie'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Jennie Kim kimdir? Jennie Kim kaç yaşında, nereli? Jennie'nin hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde.

JENNİE KİM KİMDİR?

Jennie Kim, 16 Ocak 1996'da Seul, Güney Kore'de doğan daha çok bilinen sahne adıyla Jennie, Güney Koreli şarkıcı, rapçi ve söz yazarıdır. 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan kız grubu BLACKPINK'in ana rapçisi ve lider vokalidir.

Jennir, 9 yaşında ailesi onu yurt dışında eğitim almak için Yeni Zelanda ACG Parnell College'e gönderdi. 2006'da MBC belgeseli "English, Must Change To Survive"da yer aldı.

Jennie, 2010'da Güney Kore'ye döndü ve YG Entertainment elemelerinden geçti. Şirkette 5 yıl 11 ay stajyerlik yaptı. 2012 yılında Lee Hi'nin Special isimli şarkısında yer aldı ve G-Dragon That XX müzik videosunda göründü. 2013'te G-Dragon'un BLACK ve Seungri'nin GG BE şarkılarında yer aldı.

2016'da BLACKPINK'te lider vokalist ve ana rapçi olarak çıkış yaptı.

2018 Ekim'de Jennie'nin solo çıkış yapacağı duyuruldu. Şarkının isminin SOLO olacağı açıklandı ve 12 Kasım'da müzik videosu yayınlandı. Sonra Kim, 300 milyon izlenmeyi geçen tek k-pop solo sanatçısı şarkısıyla, 25 Kasım'da Inkigayo'dan ilk ödülünü kazandı. SOLO, 15 Ocak 2021'de 600 milyon izlenmeye ulaşarak en çok izlenen ilk ve tek K-pop solo sanatçı şarkısı da olmuştur.

Ocak 2018'de Jennie, Harper's Bazaar dergisinin ilham perisi seçildi. Mart 2019'da Fransız lüks moda markası Chanel, Kim'in yeni uluslararası elçi olarak seçildiğini duyurdu. Aynı zamanda, Calvin Klein, Hera ve Chum-Churum Soju'nun yüzüdür.

Özel hayatı

Kai ve Kuma adında iki köpeği vardır.

EXO üyesi Kai ile çıktılar fakat 2019 yılında ayrıldılar.

2020 yılında Nieeh adında bir giyim markası kurdu.

Filmografi

Varyete

2018- Village Survival

Müzik videoları

2018- "Solo Han Sa-min

JENNİE KİM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Jennie Kim 1996 doğumlu olup 25 yaşında ve Güney Korelidir.