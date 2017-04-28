Jehan Barbur yeni albüm müjdesini Bergama'dan verdi



İZMİR - Pop ve Caz Müziğinin sevilen isimlerinden ve aynı zamanda şarkı sözü yazarı olan Jehan Barbur hayranlarına yeni çıkaracağı albüm ve şiir kitabının müjdesini konser için geldiği Bergama'dan verdi.

Özel bir konser için Bergama'ya gelen sevilen şarkıcı Jehan Barbur yaptığı açıklamada "Bergama'da olmaktan dolayı mutluyum.Açık söylemek gerekirse ben Bergama izleyicisini farklı tutuyorum.Çünkü göz göze, yüz yüze, diz dize oturup burada şarkılarımı birlikte söylüyoruz.Bir dinleti şeklinde, gürültü içerisinde değil de gerçekten şarkıların hakkını vererek dinleyiciye de tahmin ediyorum güzelce duyuyarak çok güzel bir ortamda şarkı söylüyoruz.Yıl boyu konserlerimize devam ediyoruz,ara vermiyoruz.Bilinenin tersine kışın aslında daha yoğun çalışıyoruz.Üniversiteler açık olduğu için, üniversitelerin olduğu kentlere sıklıkla gidiyoruz.Yazın da genelde Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz konserleri veriyoruz.Onun da tadı başka oluyor"dedi.

Yeni Albümüm"Evim Neresi"Yolda

Jehan Barbur"Evim Neresi"isimli beşinci albümünün de çok kısa bir süre sonra müzik marketlerde yerini alacağını belirtirken aynı zamanda önümüzdeki günlerde üçüncü kitabının da piyasaya çıkacağını müjdelerken bu çıkaracağı yeni kitabının şiir ve etikalar kitabı olacağını belirtti.

Jehan Barbur'u çok sevdiğini belirten Duygu Şahin isimli seyirci de "UNESCO Dünya Mirası Bergama'da yaşıyorum.Kendisinin çok sıkı bir takipçisiyim.Konseri gayet keyifli geçiyor.Kendisinin yazılarını da takip ediyorum.Yeni albümünü ve çıkaracağı şiir kitabını merakla bekliyorum"diye konuştu.