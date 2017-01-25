Caz sanatçısı Jehan Barbur, 25 Ocak'ta IF Performance Hall'da sevenleriyle buluşacak.



Türk müziğinin en önemli seslerinden Jehan Barbur, "Uyan", "Hayat" ve "Sarı" albümlerinin ardından dördüncü solo albümü "Sizler Hiç Yokken" ile devam ettirdiği müzikal yolculuğunun önemli duraklarından birinde hayranlarına KadıköySahne'den sesleniyor.



Albümlerinde ortak çalışmalar bulunmasına rağmen, çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer veren Barbur, tüm albümlerinin prodüktörlüğünü de üstlendi. 2009'da çıkardığı ilk albümünden itibaren, bir hikaye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretinde olup, müzik dünyasında kendine özgü bir yer edindi.